2019-01-29T13:48:38+03:00
В мире

Китай признает Мадуро законным президентом Венесуэлы

Пекин также сообщил, что планирует продолжать взаимодействовать с Боготой на равноправной основе и во всех направлениях
Елена Гильманова
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Президента Николаса Мадуро поддержали власти КНР.Президента Николаса Мадуро поддержали власти КНР.Фото: REUTERS
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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан Пекин сообщил, что китайские власти признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и заинтересованы в развитии плодотворных отношений с этой страной.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с этой страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития», — заявил Представитель МИД Китая, выступая на регулярной пресс-конференции.

«Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой носит взаимовыгодный характер, что благоприятно отражается на народах двух стран. Мы будем продолжать взаимодействовать с этой страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития» - продолжил он.

Шуан добавил, что только жители Венесуэлы имеют право выбирать лидера своей страны.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств. Российская сторона заявила о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро.

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