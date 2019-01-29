МВД предъявило официальное обвинение похитителю картины Куинджи
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что во вторник, 29 января, 32-летнему фигуранту уголовного дела по факту похищения картины Куинджи предъявлено официальное обвинение.
«В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления», - сообщила Волк.
Дениса Чуприкова, которого подозревают в совершении этого преступления, обвиняют по 164-й статье – хищение предметов, имеющих особую ценность. Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Также в МВД сообщили, что организовали осмотр полотна искусствоведами. В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, сайт kp.ru писал, что картину, которую нашли в строящемся здании в Подмосковье, осмотрели эксперты Министерства культуры. Они заявили, что не сомневаются в подлинности полотна. Выставляться в рамках экспозиции в Третьяковке, которая продлится до середины февраля, «Ай-Петри. Крым» больше не будет. Как отметил директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, картину передадут специалистам Русского музея и она вернется в питерский фонд. В ведомстве пообещали наказать сотрудников, допустивших столь дерзкую кражу.
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