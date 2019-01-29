2019-01-29T13:51:23+03:00
Политика

Лавров о Венесуэле: США закусили удила и взяли курс на незаконную смену режима

Глава МИД России сделал свои выводы о политической обстановке в стране
Ася РОМАНЧУК
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Глава МИД России Сергей Лавров: США планируют изменить режим в ВенесуэлеГлава МИД России Сергей Лавров: США планируют изменить режим в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что США намерены способствовать свержению действующей власти в Венесуэле. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции.

В пользу данной версии говорит многое, например, недавно введенные санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

- При этом, что лишний раз подчёркивает цинизм происходящего, американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть хотят и режим сменить, и ещё с этого поиметь прибыль, — сказал министр, отвечая на вопрос RT.

В целях США сомневаться не приходится – курс на свержение власти в стране.

- Ещё раз подчеркну: мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее это не отменяет необходимости отстаивать международное право всеми имеющимися способами, — отметил Сергей Лавров.

Позиция России по данному вопросу неизменна – наша страна будет поддерживать законную власть и вместе с другими членами мирового сообщества делать все, чтобы страной руководил Николас Мадуро. Именно он является избранным народом президентом.

Ранее госдепартамент США одобрил и принял назначенного самопровозглашенным «врио президента» Венесуэлы Хауном Гуаидо «временного поверенного» в делах Боливарианской республики. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

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