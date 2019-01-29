2019-01-29T14:00:57+03:00
Общество

Александр Беглов: Санкт-Петербургу нужна глубокая модернизация для повышения качества жизни людей

Врио губернатора считает, что Северной столице необходима новая стратегия развития
Ксения БОГДАНОВА
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Беглов считает, что городу необходима срочная и глубокая модернизация экономики и хозяйства.Беглов считает, что городу необходима срочная и глубокая модернизация экономики и хозяйства.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что городу необходима срочная и глубокая модернизация экономики и хозяйства. Существующие проекты развития уже исчерпали себя, и сегодня Петербургу нужна новая стратегия развития. В противном случае город проиграет в борьбе за повышение качества жизни людей, в конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы. О необходимости перемен во всех сферах жизни Александр Беглов высказался 29 января на заседании городского правительства, впервые собравшегося в новом составе.

- Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции, - подчеркнул врио губернатора. - Практические все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для повышения качества жизни петербуржцев уже исчерпан.

Как отметил глава Северной столицы, главные социально-экономические показатели еще сохраняются, однако их динамика перестала быть положительной. Для того, чтобы город активно развивался, его бюджет должен составлять не менее 1 триллиона рублей.

- Город не смог удержать рост валового регионального продукта в диапазоне 4−4,5% в год. Это отрицательно сказывается на деловом климате, на возможностях бюджета, а главное — на качестве и уровне жизни людей, - отметил и. о. главы Санкт-Петербурга.

По мнению врио губернатора, окружающий мир сегодня стремительно меняется, и Петербург недостаточно оперативно реагирует на эти изменения. Город теряет свою историческую миссию — быть первым, оставаться в авангарде страны, как это было всегда.

- Модернизация города должна лечь в основу перспективной стратегии развития, которая станет дорожной картой нашей работы, - цитирует Александра Беглова ИА REGNUM.

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