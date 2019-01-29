2019-01-29T14:51:11+03:00
Политика

Палестинское правительство подало в отставку в полном составе

Премьер-министр страны выразил надежду на скорейшие формирование нового кабинета, для работы которого потребуется доверие граждан
Елена Гильманова
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Рами ХамдаллойРами ХамдаллойФото: REUTERS
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Правительство Палестины, возглавляемое премьер-министром Рами Хамдаллой официально вручило прошение об отставке президенту страны Махмуду Аббасу. Все члены кабинета, штаб-квартира которого расположена в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, продолжат работу до того, как будет сформировано новое правительство.

«Правительство подало господину президенту прошение об отставке. Оно продолжит исполнять обязанности и служить нашему народу... до формирования нового правительства», - передало палестинское агентство Wafa слова Хамдаллы на заседании кабинета во вторник, 29 января.

Премьер-министр заявил, что желает скорейшего формирования нового кабмина, для работы которого потребуется «доверие граждан» и «искренняя поддержка всех сил, фракций и составляющих палестинского общества».

Как сообщалось ранее, Центральный комитет движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), во главе которого находится Аббас, рекомендовал сформировать новое правительство, в состав которого вошли бы все фракции Организации освобождения Палестины.

Официальный представитель действующего премьера Юсеф аль-Махмуд, заявил, что Хамдалла уже передал свой кабинет Аббасу. По его словам, все члены кабмина поддержали рекомендации ЦК ФАТХ.

Хамдалла возглавлял правительство Палестины с 2014 года.

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