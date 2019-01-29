Первая и вторая нитки «Северного потока-2» будут достроены к концу года

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-29T15:40:54+03:00

"Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года Фото: REUTERS

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Строительство первой нитки российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ноябре 2019 года, а второй - в декабре. Такую информацию предоставил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран.

"Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре", - сказал он во время выступления на Европейской газовой конференции.

По словам Коркорана, сейчас компании осталось получить разрешение на прокладку газопровода лишь от Дании. Оператор направил властям королевства уже две заявки, которые находятся на рассмотрении. ТАСС уточняет, что данная проблема является единственной, ставшей на пути реализации проекта.

Напомним, что к настоящему моменту уложено более 300 км трубопровода "Северный поток-2". Его итоговая мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.

Между тем, отдельные страны, в частности, Украина и США, рьяно пытаются препятствовать реализации данного проекта. Сайт kp.ru писал о том, что Киев просто боится остаться без средств, получаемых от транзита российского газа через свою территорию. Американцы же не хотят, чтобы покупатели их дорогого сжиженного газа переходили на более дешевое топливо.