2019-01-29T15:34:16+03:00
Политика

Москалькова попросила украинские власти проинформировать о судьбе пропавшего капитана «Норда»

Владимир Горбенко исчез в субботу и не выходит на связь с близкими и адвокатом
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Горбенко не выходит на связь с 26 января.Владимир Горбенко не выходит на связь с 26 января.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Владимир Горбенко уже около года удерживается на территории Украины. Потомственного моряка обвиняют в нарушении госграницы и незаконном улове. Ранее Горбенко отпустили из СИЗО, в ожидании суда он живет у родственников и каждую неделю ездит в Херсон, где отмечается у следователя СБУ, который ведет его дело.

1 февраля должен был состояться очередной суд по его делу. Однако в субботу, 26 января, Горбенко пропал. Тревогу забил его адвокат Максим Могильницкий. Капитан керченского рыболовецкого корабля «Норд» все последние дни не выходит на связь ни с ним, ни с родственниками.

К делу уже подключилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она попросила украинские власти разъяснить ситуацию с исчезновением капитана Горбенко, сообщает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что она не располагает информацией о том, что делает на сегодняшний день украинская сторона для того, чтобы прояснить дело. Ситуация с пропажей капитана корабля «Норд», по ее словам, крайне тревожна и вызывает много вопросов.

«Сегодня я обращаюсь к официальным властям Украины с просьбой разъяснить ситуацию, прошу наши дипломатические каналы, если у них есть малейшая информация, проинформировать меня», - пояснила Москалькова.

Напомним, керченский рыболовецкий корабль «Норд» задержали 25 марта 2018 года в Азовском море и отбуксировали в порт Бердянска. Остальные девять членов экипажа уже вернулись домой в Крым. Двум морякам удалось улететь через Минск, еще семерых обменяли на украинских браконьеров, пойманных на полуострове. На Украине остается только 42-летний капитан. Власти Крыма уже прокомментировали пропажу Горбенко, назвав это «фокусами» украинских силовиков. В установлении местонахождения капитана «Норда» задействованы правоохранительные органы и министерство внутренних дел Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
ООН: в Венесуэле погибли более 40 человек и 850 были арестованы
В Росгеологии прокомментировали скандал вокруг замглавы холдинга
Блогер Ларин и рэпер Птаха войдут в совет по культуре при Госдуме
В Госдуму внесен проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Первая и вторая нитки «Северного потока-2» будут достроены к концу года
Палестинское правительство подало в отставку в полном составе
Сайт Росгеологии атаковали хакеры из-за скандала с их топ-менеджером
В Италии штрафуют за тюнинг велосипедов
В России может разразиться масштабная эпидемия гриппа
Александр Беглов: Санкт-Петербургу нужна глубокая модернизация для повышения качества жизни людей
МВД предъявило официальное обвинение похитителю картины Куинджи
Лавров о Венесуэле: США закусили удила и взяли курс на незаконную смену режима
Китай признает Мадуро законным президентом Венесуэлы
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки