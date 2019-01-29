Москалькова попросила украинские власти проинформировать о судьбе пропавшего капитана «Норда»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-29T15:34:16+03:00

Владимир Горбенко исчез в субботу и не выходит на связь с близкими и адвокатом

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Владимир Горбенко уже около года удерживается на территории Украины. Потомственного моряка обвиняют в нарушении госграницы и незаконном улове. Ранее Горбенко отпустили из СИЗО, в ожидании суда он живет у родственников и каждую неделю ездит в Херсон, где отмечается у следователя СБУ, который ведет его дело.

1 февраля должен был состояться очередной суд по его делу. Однако в субботу, 26 января, Горбенко пропал. Тревогу забил его адвокат Максим Могильницкий. Капитан керченского рыболовецкого корабля «Норд» все последние дни не выходит на связь ни с ним, ни с родственниками.

К делу уже подключилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она попросила украинские власти разъяснить ситуацию с исчезновением капитана Горбенко, сообщает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что она не располагает информацией о том, что делает на сегодняшний день украинская сторона для того, чтобы прояснить дело. Ситуация с пропажей капитана корабля «Норд», по ее словам, крайне тревожна и вызывает много вопросов.

«Сегодня я обращаюсь к официальным властям Украины с просьбой разъяснить ситуацию, прошу наши дипломатические каналы, если у них есть малейшая информация, проинформировать меня», - пояснила Москалькова.

Напомним, керченский рыболовецкий корабль «Норд» задержали 25 марта 2018 года в Азовском море и отбуксировали в порт Бердянска. Остальные девять членов экипажа уже вернулись домой в Крым. Двум морякам удалось улететь через Минск, еще семерых обменяли на украинских браконьеров, пойманных на полуострове. На Украине остается только 42-летний капитан. Власти Крыма уже прокомментировали пропажу Горбенко, назвав это «фокусами» украинских силовиков. В установлении местонахождения капитана «Норда» задействованы правоохранительные органы и министерство внутренних дел Российской Федерации.