2019-01-29T15:43:36+03:00
Авто

В Госдуму внесен проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Авторы инициативы указывают на то, что данная процедура является простой формальностью, а реальной диагностикой владельцы автомобилей занимаются сами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается отменить необходимость техосмотра для личного автотранспортаВ Госдуму внесли законопроект, которым предлагается отменить необходимость техосмотра для личного автотранспортаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает отмену процедуры техосмотра легковых автомобилей, используемых лишь в личных целях, а не для коммерческих перевозок. Авторами инициативы выступила группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым.

Политик считает, что в существующее законодательство необходимо внести поправки, поскольку техосмотр на деле не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения, а всем автовладельцам все равно приходится его проходить. Так, на данный момент доля аварий, случившихся из-за технических неисправностей, составляет всего 4%.

Кроме того, по мнению Миронова, в случае с техосмотром все сводится к покупке "символической бумажки", реальной же диагностикой неисправностей и ремонтом владельцы автомобилей занимаются самостоятельно.

"Это лишь механизм поборов с автомобилистов, причем с коррупционным душком", - цитирует ТАСС автора законопроекта.

Депутат подчеркнул, что в будущем заменить техосмотр можно будет усилением ответственности за эксплуатацию неисправных транспортных средств, которая возлагается на каждого владельца ТС.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент на территории России функционирует почти пять тысяч пунктов техосмотра. Во многих из них штампуют и продают диагностические карты, даже не глядя на автомобиль. Ранее в Госдуме предложили штрафовать такие организации.

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