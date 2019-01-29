В Росгеологии прокомментировали скандал вокруг замглавы холдинга

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-29T15:59:11+03:00

Ранее топ-менеджера Руслана Горринга уволили за то, что он унижал своих подчиненных во время стрима компьютерных игр

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В пресс-службе Росгеологии подтвердили, что первый заместитель генерального директора холдинга Руслан Горринг был уволен после появления в интернете скандального видео с его участием. Конкретных фактов, подтверждающих нарушение трудовых отношений и разглашение коммерческой информации, не обнаружено, однако контракт все равно был разорван в связи с нарушением Кодекса корпоративной этики.

Такое решение было принято после проверки появившейся в СМИ информации о недостойном поведении топ-менеджера. В течение минувшего понедельника, 28 января, внутри холдинга проводились соответствующие действия, позволившие установить причастность Горринга к нарушению системы корпоративных ценностей, а также этических норм поведения.

"Расторжение контракта прошло, в том числе, в связи с установленным неуважительным отношением к работникам холдинга. Это было сделано с учетом того, что именно руководители оказывают особое влияние на эффективность функционирования холдинга, поведение руководителей должно способствовать формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе", - говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "КП".

Между тем, как рассказал Радио "Комсомольская правда" официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев, заявление об увольнении подписал сам Горринг еще вечером в понедельник, 28 января. Сделал он это уже после проведения разбирательств.

"Руководитель высшего звена госкомпании, конечно, не может, даже если в рамках личной жилплощади и игровых историй, бравады и так далее, позволять, безусловно, высказывания, которые вызывают такой резонанс", - подчеркнул Сергеев.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как пользователи одной из игровых платформ записали на видео стрим Руслана Горринга. Топ-менеджер играл в шутеры и параллельно откровенно угрожал своим противникам, унижал подчиненных, хвастался сексуальными отношениями с ними, а также делал другие неоднозначные заявления, и все это с обильным использованием ненормативной лексики.

Сайт kp.ru писал о том, что в министерстве природы оперативно отреагировали на случившееся и сразу же уволили заместителя главы Росгеологии.