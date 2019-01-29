ООН: в Венесуэле погибли более 40 человек и 850 были арестованы

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-29T15:46:51+03:00

В Венесуэле погибли более 40 человек и 850 были арестованы Фото: REUTERS

За один день, 23 января, в Боливарианской Республике задержали 696 человек

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По данным организации Объеденных Наций, за неделю демонстраций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по меньшей мере 40 человек погибли и 850 были задержаны.

Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что среди убитых 26 были расстреляны правительственными войсками, 11 погибли во время грабежей и пятеро были убиты в ходе обысков.

По информации организации, в период с 21 по 26 января было задержано более 850 человек, в том числе 77 детей, среди которых некоторым еще не исполнилось 12 лет. Колвилл сказал, что уже в 23 января, в день обострения ситуации и начала демонстраций, были арестованы 696 человек. Это стало рекордным показателем количества задержаний за один день на протяжении последних 20 лет.

Напомним, что ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января, когда во время демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Самопровозглашенного главу государства признал ряд стран, в том числе США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай. Россия заявила о поддержке Мадуро.