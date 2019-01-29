ООН: в Венесуэле погибли более 40 человек и 850 были арестованы
По данным организации Объеденных Наций, за неделю демонстраций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по меньшей мере 40 человек погибли и 850 были задержаны.
Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что среди убитых 26 были расстреляны правительственными войсками, 11 погибли во время грабежей и пятеро были убиты в ходе обысков.
По информации организации, в период с 21 по 26 января было задержано более 850 человек, в том числе 77 детей, среди которых некоторым еще не исполнилось 12 лет. Колвилл сказал, что уже в 23 января, в день обострения ситуации и начала демонстраций, были арестованы 696 человек. Это стало рекордным показателем количества задержаний за один день на протяжении последних 20 лет.
Напомним, что ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января, когда во время демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Самопровозглашенного главу государства признал ряд стран, в том числе США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай. Россия заявила о поддержке Мадуро.
Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.