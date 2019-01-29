Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году

СЕГОДНЯ 16:25 2019-01-29T16:25:28+03:00

Президент страны Петр Порошенко не сомневается в том, что план действий по достижению членства в объединении будет выполнен

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Украина подаст заявку на получение членства в Европейском союзе через пять лет - в 2024 году. Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя" в Киеве.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО. Мы идем своим путем", — цитирует "Обозреватель" главу государства.

При этом Порошенко напомнил, что уже в ближайшее время в Верховной Раде состоится итоговое голосование по закреплению в конституции страны курса вступления в ЕС и НАТО.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале прошлого года политик назвал получение членства в этих международных объединениях стратегической целью Украины. Также он говорил о том, что Европа не может считаться полноценной без незалежной.

Между тем, в самом Киеве шансы на вступление в ЕС в ближайшее время оценивают как минимальные.