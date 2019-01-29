Кремль пока не сформировал позицию по инициативе Минюста о коррупции

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-29T16:51:41+03:00

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Кремль пока не сформировал никакой позиции относительно инициативы министерства юстиции России, предлагающей не считать коррупционным то преступление, которое было совершено на фоне "обстоятельств непреодолимой силы". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой", - заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно о том, что Минюст готовит поправки в антикоррупционное законодательство. Их суть заключается в том, чтобы освободить гражданина от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и неисполнение обязанностей в сфере антикоррупционной деятельности было вызвано обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных правил.

"КП" обратилась за комментарием к Полномочному представителю Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаилу Барщевскому, который объяснил о каких именно преступлениях и "непреодолимых обстоятельствах" в документе идет речь.

ИСТОЧНИК KP.RU