Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-29T17:11:29+03:00

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Следователи считают, что у 31-летнего Дениса Чуприкова, который несколько дней назад выкрал картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, могли быть сообщники. Соответствующее предположение было озвучено во вторник, 29 января, в Таганском суде Москвы.

Именно там в настоящий момент рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения вероятному похитителю произведения искусства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688920" frameborder="0"></iframe> Подозреваемого в краже картины Куинджи привезли в суд.

"Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками", - цитирует ТАСС следователя.

Напомним, что ранее во вторник министерство внутренних дел России предъявило Чуприкову официальное обвинение в "хищении предметов, имеющих особую ценность". Мужчина был задержан силовиками днем ранее в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Он полностью отрицает свою вину и отказывается обсуждать случившееся с полицейскими.

Украденная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была найдена уже на следующий деньФото: оперативная съемка

Что касается картины, то сайт kp.ru писал о том, что она, к счастью, не пострадала. В ближайшее время правоохранители планируют вернуть полотно представителям Третьяковки. Данный пейзаж больше не будет выставляться на проходящей в галерее выставке и после осмотра отправится в питерский фонд. Меры безопасности в музее планируют усилить.

ИСТОЧНИК KP.RU