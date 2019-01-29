Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники
Следователи считают, что у 31-летнего Дениса Чуприкова, который несколько дней назад выкрал картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, могли быть сообщники. Соответствующее предположение было озвучено во вторник, 29 января, в Таганском суде Москвы.
Именно там в настоящий момент рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения вероятному похитителю произведения искусства.
Подозреваемого в краже картины Куинджи привезли в суд.
"Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками", - цитирует ТАСС следователя.
Напомним, что ранее во вторник министерство внутренних дел России предъявило Чуприкову официальное обвинение в "хищении предметов, имеющих особую ценность". Мужчина был задержан силовиками днем ранее в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Он полностью отрицает свою вину и отказывается обсуждать случившееся с полицейскими.
Украденная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была найдена уже на следующий деньФото: оперативная съемка
Что касается картины, то сайт kp.ru писал о том, что она, к счастью, не пострадала. В ближайшее время правоохранители планируют вернуть полотно представителям Третьяковки. Данный пейзаж больше не будет выставляться на проходящей в галерее выставке и после осмотра отправится в питерский фонд. Меры безопасности в музее планируют усилить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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