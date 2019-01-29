Пять человек арестованы после прорыва на бразильской дамбе

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-29T17:30:37+03:00

Пять человек арестованы после прорыва катастрофе на бразильской дамбе Фото: REUTERS

В Бразилии следственные органы продолжают расследование о причастности к одной из самых смертоносных горных катастроф за последние десятилетия

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Три сотрудника бразильской горнодобывающей компании Vale и два инженера, работающих от имени горнодобывающий компании, были арестованы во вторник, 29 января. Об этом сообщили государственные прокуроры Бразилии.

Задержания произошли в ходе расследования причин прорыва дамбы в Бразилии, которое произошло на шахте в бразильском штате Минас-Жерайс. Согласно решению судьи, государственные следователи выдали в общей сложности пять ордеров на арест и семь ордеров на обыск по подозрению в убийстве, фальсификации документов и экологических преступлениях.

Как сообщает Reuters, согласно решению местного судьи штата были арестованы двое старших менеджеров Vale. Два инженера, которые работали от имени компании, были арестованы в Сан-Паулу.

В Twitter Vale заявил, что сотрудничает со следователями. Главный финансовый директор компании Лучано Сиани сказал, что они делают все возможное, предлагая деньги пострадавшим, дополнительные налоговые выплаты местному правительству.

По имеющимся на данный момент данным, после обрушения плотины подтверждено 65 смертей, еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, дамба с отходами металлургического производства разрушилась 25 января. Грязные потоки смыли несколько домов в муниципалитете Брумадинью и затопили населенный пункт. Это стало одной из самых смертоносных горных катастроф за последние десятилетия. При этом компания Vale не первый раз оказалась в центре подобного скандала. Подобное ЧП случилось в том же штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года. Тогда погибли 19 человек.

Видео момента прорыва дамбы в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU