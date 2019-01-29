Политолог: Порошенко запутался, нужен ли ему мир с Россией

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-29T17:22:50+03:00

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Петр Порошенко не может определиться, какую цель преследует в отношениях с Россией. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов после выступления украинского лидера на форуме в Киеве. Эксперт отметил, что Порошенко противоречит самому себе.

В начале своей речи украинский президент заявил о том, что мир не наступит, пока Украина не восстановит контроль над Донбассом и Крымом. В сложившейся ситуации это означает «никогда», подчеркнул Корнилов. При этом в конце своего выступления Порошенко говорит о заключении «холодного мира» с Россией.

«И когда он в одной части одной и той же речи заявляет, что Украина никогда не заключит мир на своей земле, а в другой – о том, что будет с кем-то холодный мир заключать, это говорит о том, что Порошенко сам не знает, какую цель он ставит перед собой», - цитирует эксперта ТВЦ.RU.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что во время своего выступления во вторник, 29 января, Петр Порошенко заявил о том, что Украине нужен «мир с Россией, холодный, но мир».

ИСТОЧНИК KP.RU