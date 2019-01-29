Захарова прокомментировала слова Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-29T18:07:43+03:00

По словам представителя МИД, у украинского президента был шанс на «глобальный мир», но он им не воспользовался

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией. По ее словам, у украинского лидера был шанс на заключение мира, но он не воспользовался.

Комментируя по просьбе РИА Новости слова украинского президента, Захарова сказал, что «у Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире», но он им не воспользовался. По ее словам, таким шансом было выполнение минских соглашений.

Представитель МИД добавила, что для Порошенко очень характерно «давать пустые обещания, не выполнив предыдущие».

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» президент Украины заявил о необходимости «холодного мира» с Россией. Он также отметил, что для восстановления территориальной целостности Киев намерен использовать инструмент санкций на всей территории оккупированного Донбасса.

Стоит отметить, что на форуме перед выходом Порошенко гостям показали видео о развитии страны за последние годы. В определенный момент на экранах появилось изображение президентов России и Украины с комментарием: «Либо Порошенко, либо Путин».

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — пошутила Захаров на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU