Толкнувший Скабееву депутат Рады представлен к госнаграде Эстонии

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-29T18:16:35+03:00

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Депутат Верховной Рады Борислав Береза, который несколькими днями ранее публично унизил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, был представлен к государственной награде Эстонии.

Соответствующее решение утвердила президент республики Керсти Кальюлайд в преддверии 101-й годовщины декларации независимости страны. В список получателей наград вошли многие спортсмены, политики и госдеятели, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и глава Европейского командования ВС США и НАТО Кертис Скапаротти.

Береза же попал в данный перечень в качестве "сторонника Эстонии на Украине". В документе говорится о том, что, будучи председателем украино-эстонской парламентской группы, депутат "активно и эффективно" помогал решать проблемы, связанные с республикой. На сайте канцелярии президента страны сообщается, что именно это достижение политик будет награжден орденом "Крест Маарьямаа IV степени".

Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко, а потом это сделал и Береза. Все происходило в момент взятия интервью у вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат назвал девушку "пропагандисткой" и заявил, что не считает ее журналисткой. Сайт kp.ru писал о том, что извиняться оба мужчины отказались.

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

ИСТОЧНИК KP.RU