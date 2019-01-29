Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ
Верховный суд Украины отклонил жалобы на арест акций дочерних компаний российских банков. Таким образом решение Апелляционного суда Киева было оставлено в силе.
Речь идет средствах, заблокированных в рамках компенсации потери оставшихся в Крыму активов. Изначально решение об аресте акций "дочек" банков РФ было принято судом Нидерландов.
"По результатам рассмотрения, постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года провозглашено <...> апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года оставить без удовлетворения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте инстанции.
Там же сообщается, что апелляционные жалобы на решение киевского суда от 5 сентября 2018 года были удовлетворены частично. О чем именно идет речь, не уточняется. Полный текст постановления будет опубликован 1 февраля.
Сайт kp.ru писал о том, что украинские власти еще весной 2017 года ввели санкции в отношении всех функционирующих в стране российских банков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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