2019-01-29T18:32:20+03:00
Политика

Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ

Речь идет средствах, заблокированных в рамках компенсации ущерба от "потери" Крыма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный суд Украины поддержал позицию Апелляционного суда Киева по банкамВерховный суд Украины поддержал позицию Апелляционного суда Киева по банкамФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Верховный суд Украины отклонил жалобы на арест акций дочерних компаний российских банков. Таким образом решение Апелляционного суда Киева было оставлено в силе.

Речь идет средствах, заблокированных в рамках компенсации потери оставшихся в Крыму активов. Изначально решение об аресте акций "дочек" банков РФ было принято судом Нидерландов.

"По результатам рассмотрения, постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года провозглашено <...> апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года оставить без удовлетворения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте инстанции.

Там же сообщается, что апелляционные жалобы на решение киевского суда от 5 сентября 2018 года были удовлетворены частично. О чем именно идет речь, не уточняется. Полный текст постановления будет опубликован 1 февраля.

Сайт kp.ru писал о том, что украинские власти еще весной 2017 года ввели санкции в отношении всех функционирующих в стране российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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