2019-01-29T18:45:43+03:00
Происшествия

В пригороде Парижа напали на жену Жана-Мари Ле Пена

Неизвестный толкнул женщину на землю, нанес удары кулаком и забрал ее сумочку
Елена Гильманова
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В пригороде Парижа напали на жену основателя «Национального фронта»В пригороде Парижа напали на жену основателя «Национального фронта»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Франции неизвестный мужчина напал на 86-летнюю Жани Ле Пен - супругу основателя французской партии «Национальный фронт» (переименована в «Национальное объединение») Жана-Мари Ле Пена.

Инцидент произошёл в понедельник, 28 января, около 13.00 (15.00 мск) в коммуне Сель-Сен-Клод пригорода Парижа. Жани припарковала свою машину и собиралась пойти на рынок. После того, как женщина вышла из автомобиля, на нее напал неизвестный, толкнул на землю, нанес удары кулаком и шлемом и забрал ее сумочку. После мужчина скрылся с места происшествия на скутере, которым управлял его сообщник.

Сообщается, что с банковской карты Жани Ле Пен сняли более 2 тысяч евро.

Женщину госпитализировали в больницу, у нее диагностировали ушиб левого локтя и боли в шее. Расследование инцидента ведет версальское отделение полиции.

Ранее, летом прошлого года, основатель партии «Национальный фронт» был госпитализировали с признаками переутомления, и он встретил свое 90-летие на больничной койке. Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы в конце июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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