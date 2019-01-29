В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек
В Китае состоялась казнь 54-летнего гражданина по имени Ян Цзаньюнь, который в сентябре прошлого года намеренно въехал в толпу прохожих и насмерть сбил 15 человек.
Исполнение приговора Верховного народного суда КНР состоялось во вторник, 29 января. Согласно данным агентства "Синьхуа", его привели в действие в первой половине дня на территории провинции Хунань.
Напомним, что именно Ян Цзаньюнь стал виновником чудовищной аварии, которая произошла на площади Биньцзян в 12 сентября 2018 года. Будучи за рулем красного внедорожника Land Rover, он съехал на обочину прямо в толпу, а после выбежал из машины и набросился на прохожих с ножом и лопатой. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 43 получили травмы.
Сайт kp.ru писал о том, что сам нападавший ранее неоднократно был судим за нападения, поджоги и преступления, связанные с наркотиками.
ИСТОЧНИК KP.RU