2019-01-29T18:50:08+03:00
Происшествия

В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек

В сентябре прошлого года Ян Цзаньюнь въехал в толпу прохожих, а после набросился на них с ножом и лопатой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смертный приговор в отношении преступника был приведен в исполнениеСмертный приговор в отношении преступника был приведен в исполнениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае состоялась казнь 54-летнего гражданина по имени Ян Цзаньюнь, который в сентябре прошлого года намеренно въехал в толпу прохожих и насмерть сбил 15 человек.

Исполнение приговора Верховного народного суда КНР состоялось во вторник, 29 января. Согласно данным агентства "Синьхуа", его привели в действие в первой половине дня на территории провинции Хунань.

Напомним, что именно Ян Цзаньюнь стал виновником чудовищной аварии, которая произошла на площади Биньцзян в 12 сентября 2018 года. Будучи за рулем красного внедорожника Land Rover, он съехал на обочину прямо в толпу, а после выбежал из машины и набросился на прохожих с ножом и лопатой. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 43 получили травмы.

Сайт kp.ru писал о том, что сам нападавший ранее неоднократно был судим за нападения, поджоги и преступления, связанные с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведчук предложил сделать Донбасс автономией в составе Украины
ВЭБ.РФ обратится в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка
В США мальчик позвонил в службу 911 с жалобой на тяжелые домашние задания по математике
США приступили к производству новых ядерных боеголовок
Абэ назвал условие размещения баз США на Курилах
В пригороде Парижа напали на жену Жана-Мари Ле Пена
Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ
Толкнувший Скабееву депутат Рады представлен к госнаграде Эстонии
Захарова прокомментировала слова Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией
Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США
Пять человек арестованы после прорыва на бразильской дамбе
США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД
Политолог: Порошенко запутался, нужен ли ему мир с Россией
Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники
Кремль пока не сформировал позицию по инициативе Минюста о коррупции
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины