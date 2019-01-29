В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек

СЕГОДНЯ 18:50 2019-01-29T18:50:08+03:00

В сентябре прошлого года Ян Цзаньюнь въехал в толпу прохожих, а после набросился на них с ножом и лопатой

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В Китае состоялась казнь 54-летнего гражданина по имени Ян Цзаньюнь, который в сентябре прошлого года намеренно въехал в толпу прохожих и насмерть сбил 15 человек.

Исполнение приговора Верховного народного суда КНР состоялось во вторник, 29 января. Согласно данным агентства "Синьхуа", его привели в действие в первой половине дня на территории провинции Хунань.

Напомним, что именно Ян Цзаньюнь стал виновником чудовищной аварии, которая произошла на площади Биньцзян в 12 сентября 2018 года. Будучи за рулем красного внедорожника Land Rover, он съехал на обочину прямо в толпу, а после выбежал из машины и набросился на прохожих с ножом и лопатой. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 43 получили травмы.

Сайт kp.ru писал о том, что сам нападавший ранее неоднократно был судим за нападения, поджоги и преступления, связанные с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU