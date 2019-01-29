2019-01-29T19:04:48+03:00
Политика

Абэ назвал условие размещения баз США на Курилах

Для того, чтобы американцы появились на южных островах в случае их передачи Японии, достаточно лишь разрешения правительства азиатской страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Глава правительства Японии Синдзо АбэГлава правительства Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские базы действительно могут появиться на территории южных Курильских островов в случае их передачи Японии, однако лишь при условии получения соответствующего разрешения от правительства страны. Такое заявление сделал премьер-министр азиатского государства Синдзо Абэ.

"США имеют право размещать свои военные объекты на нашей территории в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения должно быть согласовано с правительством Японии", - цитирует агентство Kyodo политика.

При этом Абэ не стал отвечать на вопрос о том, в каком виде данная проблема обсуждается с российской стороной. По мнению премьера, ремарки на эту тему могут оказать негативное влияние на ход двусторонних переговоров.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно указывали на значимость союзных обязательств, имеющихся между Токио и Вашингтоном. Согласно им, США могут размещать свои базы по всей территории Японии, достаточно лишь хорошо попросить.

Сайт kp.ru писал о том, что именно этот нюанс во многом препятствуют заключению мирного соглашения. Россия не может быть уверена в том, что в случае передачи части гряды Японии там не появятся американские базы, хотя в Токио и дают соответствующие обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курильский вопрос»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведчук предложил сделать Донбасс автономией в составе Украины
ВЭБ.РФ обратится в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка
В США мальчик позвонил в службу 911 с жалобой на тяжелые домашние задания по математике
США приступили к производству новых ядерных боеголовок
В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек
В пригороде Парижа напали на жену Жана-Мари Ле Пена
Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ
Толкнувший Скабееву депутат Рады представлен к госнаграде Эстонии
Захарова прокомментировала слова Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией
Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США
Пять человек арестованы после прорыва на бразильской дамбе
США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД
Политолог: Порошенко запутался, нужен ли ему мир с Россией
Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники
Кремль пока не сформировал позицию по инициативе Минюста о коррупции
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины