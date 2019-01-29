Абэ назвал условие размещения баз США на Курилах

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-29T19:04:48+03:00

Для того, чтобы американцы появились на южных островах в случае их передачи Японии, достаточно лишь разрешения правительства азиатской страны

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Американские базы действительно могут появиться на территории южных Курильских островов в случае их передачи Японии, однако лишь при условии получения соответствующего разрешения от правительства страны. Такое заявление сделал премьер-министр азиатского государства Синдзо Абэ.

"США имеют право размещать свои военные объекты на нашей территории в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения должно быть согласовано с правительством Японии", - цитирует агентство Kyodo политика.

При этом Абэ не стал отвечать на вопрос о том, в каком виде данная проблема обсуждается с российской стороной. По мнению премьера, ремарки на эту тему могут оказать негативное влияние на ход двусторонних переговоров.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно указывали на значимость союзных обязательств, имеющихся между Токио и Вашингтоном. Согласно им, США могут размещать свои базы по всей территории Японии, достаточно лишь хорошо попросить.

Сайт kp.ru писал о том, что именно этот нюанс во многом препятствуют заключению мирного соглашения. Россия не может быть уверена в том, что в случае передачи части гряды Японии там не появятся американские базы, хотя в Токио и дают соответствующие обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU