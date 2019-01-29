ВЭБ.РФ обратится в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-29T19:29:24+03:00

ВЭБ.РФ собирается обратиться в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка Фото: REUTERS

Госкорпорация будет использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих инвестиций на украинской территории

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Старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов сообщил, что Банк развития и внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность обращения в Международный арбитражный суд Стокгольма в случае экспроприации Украиной инвестиций госкорпорации.

«В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБ, надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана Международным арбитражным судом Стокгольма», - сказал старший вице-президент ВЭБ.РФ.

По словам Краснова, «ВЭБ.РФ использует все доступные правовые инструменты для защиты своих инвестиций на территории Украины».

Напомним, что весной 2018 Гаагский арбитражный суд поддержал иск ряда компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которые требовали компенсаций за потерянные в Крыму активы. В сентябре, в рамках исполнения этого решения суд Киева сообщил о взыскании с России около 140 миллионов долларов.

Во вторник, 29 января, Верховный суд Украины оставил в силе решение киевского Апелляционного суда, разрешив арест акций «дочек» российских банков, Проминвестбанка, Сбербанка и «ВТБ Банка», по иску ряда предприятий Коломойского.

В настоящее время с государственным российским капиталом на территории Украины осталось два больших банка - Сбербанк и Проминвестбанк («дочка» ВЭБ.РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU