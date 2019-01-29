США приступили к производству новых ядерных боеголовок

СЕГОДНЯ 19:22 2019-01-29T19:22:59+03:00

Новые боеголовки поступят на вооружение ВМС США к концу 2019 года Фото: REUTERS

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В США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщили в Национальном управлении ядерной безопасности страны при министерстве энергетики.

"Ведомство планомерно продвигается к завершению производства первой партии боеголовок W76-2 и намеревается передать их военно-морским силам к концу 2019 финансового года (30 сентября - прим.ред.)", - цитирует газета Defense News одного из представителей управления.

О каком именно объеме вооружений идет речь, не уточняется, однако известно, что уже сейчас в американском арсенале насчитывается порядка 6,8 тысячи ядерных снарядов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что W76-2 была создана на основе своей предшественницы W76-1, из которой удалили термоядерное горючее и оставили лишь плутониевый триггер. Итоговый энерговыход нового боеголовки составил всего пять-шесть килотонн в тротиловом эквиваленте вместо 100 килотонн, имеющихся сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU