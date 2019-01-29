США опасаются, что РФ и Китай сотрудничают для противостояния Вашингтону

СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-29T20:06:39+03:00

В американской нацразведке считают, что со временем данная угроза будет только нарастать

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В Вашингтоне опасаются того, что Россия и Китай установили сотрудничество в рамках противостояния американской политике. Соответствующее заявление сделал директор Национальной разведки Дэниел Коутс, выступая перед сенаторами.

По его мнению, в последующие годы угрозы будут только нарастать и становиться более разнообразными, поскольку Москва и Пекин начнут еще интенсивнее конкурировать с Вашингтоном. Так, речь идет не только о двустороннем сотрудничестве, но и об установлении связей в пределах международных организаций.

Коутс считает, что таким образом Россия и КНР формируют новые глобальные правила в противовес стандартам, установленным США и другими западными странами, передает Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Соединенные Штаты увидели угрозу также в разрабатываемом нашими странами гиперзвуковом оружии.

ИСТОЧНИК KP.RU