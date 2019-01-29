2019-01-29T21:05:18+03:00
Происшествия

На шахте в Польше произошел подземный толчок: восемь горняков пропали

Также сообщается о семи пострадавших в результате происшествия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В польской шахте произошел подземный толчокВ польской шахте произошел подземный толчокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На территории угольной шахты Рудна в польском городе Полковица Опольского воеводства был зафиксирован мощный подземный толчок. Инцидент произошел днем во вторник, 29 января.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда колебания составила 4,9 балла.

На настоящий момент известно, что 11 горняков смогли покинуть опасную зону самостоятельно, еще семеро получили травмы. Восемь шахтеров все еще числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски, передает RMF 24.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце несколько землетрясений произошло также близ берегов острова Сумба в Индонезии и к востоку от Душанбе в Таджикистане. Магнитуда подземных толчков во всех трех случаях превышала 6 баллов. Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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