В Госдуме не поверили словам Порошенко о "холодном мире" с Россией

СЕГОДНЯ 21:53 2019-01-29T21:53:53+03:00

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Глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников не поверил словам президента Украины Петра Порошенко о том, что Киеву необходим "холодный мир" с Москвой.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лидер незалежной пообещал также продолжить восстановление территориальной целостности страны политико-дипломатическим путем, а не вооруженными методами, поскольку люди "устали от войны".

"Чем ближе выборы, тем чаще он будет выделывать подобные пируэты. У меня к нему доверия нет. Но если нынешний президент выступает с такими миролюбивыми заявлениями, я это приветствую в любом случае, хоть и не верю ни одному слову", — цитирует телеканал RT депутата.

При этом Калашников подчеркнул, что Россия и так никогда не враждовала с Украиной - о войне и агрессии говорили лишь в Киеве. Сейчас же с началом избирательной кампании Порошенко начинает делать совсем другие заявления, и это не потому, что он "искренне желает мира своей родине".

ИСТОЧНИК KP.RU