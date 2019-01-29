В Минтрансе рассказали, кто отвечает за программу "Безопасные и качественные дороги"

СЕГОДНЯ 22:22 2019-01-29T22:22:01+03:00

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Задача по реализации положений долгосрочного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" возложена на региональные власти. Об этом первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов рассказал в ходе разговора с ведущими Радио "Комсомольская правда" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

"В рамках программы "Безопасных и качественных автомобильных дорог" за все отвечают региональные власти. Им для этого передаются ресурсы - денежка общим объемом 1 триллион 400 млрд на шесть лет, прямые трансферты из федерального бюджета и дополнительные источники дохода", - сказал политик в рамках передачи "Россия в движении".

При этом он добавил, что к 2024 году часть акцизов с цен на бензин, передаваемая регионам будет увеличена с 60% до 100%. Однако даже после того, как субъекты получат необходимые средства, контакт не обрывается. Ответственные ведомства продолжат контролировать ход проекта через обратную связь с общественными организациями, поэтому информация о том, как проходит работа, и насколько качественно ее делают, будет иметься всегда.

"Федеральное дорожное агентство имеет специальных людей, которые приезжают и смотрят, реагируют на эти сигналы. У нас введена не просто какая-то бумажная отчетность, которую мы получаем и складываем, все сделано в электронном виде, ко всему должны быть приложены фотографии конкретных результатов и т.д.", - подчеркнул Алафинов.

По словам замминистра, сейчас к программе присоединяются все новые регионы, однако и их научат обращаться с бюджетом. Предусмотрено большое количество семинаров в каждом округе, а также всероссийские обучающие программы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Алафинов сообщил также о снижении числа ДТП на федеральных российских дорогах в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU