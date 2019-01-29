2019-01-29T22:41:36+03:00
Политика

Патриарх Сербии сравнил церковный кризис на Украине с бомбой

Предстоятель Ириней убежден, что случившийся в стране раскол имеет чисто политический характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Патриарх Сербский Ириней. Фото: Александр Щербак ТАССПатриарх Сербский Ириней. Фото: Александр Щербак ТАСС
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Сербский патриарх Ириней сравнил происходящее с православной церковью на Украине с брошенной в дом бомбой. Соответствующее заявление было сделано предстоятелем на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ириней указал на то, что сейчас Украина представляет собой "великое испытание и искушение" для всего православия в целом.

"Это не что-то, что находится извне, а явление, которое имеет место в нашем доме, внутри. Наверное, те, кто замышляет зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом", — сказал предстоятель.

Патриарх добавил, что происходящее в православном мире на территории незалежной не имеет ничего общего с канонами и носит чисто политических характер. По словам Иринея, данная ситуация является слишком серьезной, чтобы ее игнорировать.

"Мы не смеем закрывать глаза перед этой проблемой", - цитирует РИА Новости патриарха.

Сайт kp.ru писал о том, что созданную на Украине "новую церковь" отказалось признавать большинство патриархатов. Лишь представители Константинополя согласились посетить интронизацию главы данной религиозной структуры Епифания Думенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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