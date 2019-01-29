На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва: ранены четыре человека

29 Янв. 23:00 2019-01-29T23:00:27+03:00

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В городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана прогремели два взрыва. Согласно последним данным, в результате инцидента ранения получили четыре человек.

Агентство Mehr уточняет, что погибших в результате случившегося нет. Причиной же взрывов стало приведение в действие бомб несколькими террористами-смертниками. Устройства сдетонировали близ полицейского участка, сообщает Reuters. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года боевики уже осуществляли атаку на правоохранителей. Взрыв в городе Чехбехар - главной целью террористов стал полицейский участок. Тогда в результате теракта погибли не менее двух человек, еще около четырех пострадали, среди них есть женщины и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU