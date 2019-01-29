2019-01-29T23:00:27+03:00
Происшествия

На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва: ранены четыре человека

Бомбы были приведены в действие несколькими террористами-смертниками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Два взрыва произошли в городе ЗахеданДва взрыва произошли в городе ЗахеданФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана прогремели два взрыва. Согласно последним данным, в результате инцидента ранения получили четыре человек.

Агентство Mehr уточняет, что погибших в результате случившегося нет. Причиной же взрывов стало приведение в действие бомб несколькими террористами-смертниками. Устройства сдетонировали близ полицейского участка, сообщает Reuters. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года боевики уже осуществляли атаку на правоохранителей. Взрыв в городе Чехбехар - главной целью террористов стал полицейский участок. Тогда в результате теракта погибли не менее двух человек, еще около четырех пострадали, среди них есть женщины и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава разведки США раскритиковал Россию и КНР за призыв сохранить мирным космос
Болтон пригрозил последствиями тем, кто причинит вред Гуайдо
В США три человека погибли в крушении вертолета скорой помощи
Патриарх Сербии сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
В Минтрансе рассказали, кто отвечает за программу "Безопасные и качественные дороги"
В Госдуме не поверили словам Порошенко о "холодном мире" с Россией
Лавров призвал Евросоюз ввести санкции против Украины
Генпрокурор Венесуэлы объявил о начале расследования в отношении Гуайдо
На шахте в Польше произошел подземный толчок: восемь горняков пропали
В Минюсте привели примеры "вынужденной коррупции" чиновников
Конор Макгрегор получил 6 месяцев дисквалификации за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Число ДТП на федеральных дорогах России снизилось на 4% в 2018 году
Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором
США опасаются, что РФ и Китай сотрудничают для противостояния Вашингтону