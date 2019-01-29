2019-01-29T23:54:14+03:00
Происшествия

В США три человека погибли в крушении вертолета скорой помощи

Начато расследование причин катастрофы
Юлия ДИВЕЕВА
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Вертолет Bell 407Вертолет Bell 407Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Огайо произошло крушение вертолета службы медицинской скорой помощи. В результате погибли три члена экипажа, которые находились на борту машины.

По данным телеканала ABC News, вертолет разбился примерно в 07:00 по местному времени (15:00 мск) неподалеку от города Зелески, который расположен примерно в 70 милях к юго-востоку от Коламбуса. Незадолго до катастрофы связь с пилотами оборвалась.

Экипж вылетел из больницы Маунт-Кармель в Гроув-Сити, штат Огайо, в больницу Хольцер-Мейгса в Померой. В 7:20 диспетчетчеры сообщили в высокогорный патруль Огайо (OSHP) что потеряли связь с одним вертолетом.

Специальная группа реагирования и авиационное подразделение патруля прочесали район последнего известного местоположения вертолета. Примерно в 10:16 солдаты OSHP обнаружили обломки медицинского вертолета Bell 407, передает WTAP.

«Мы явно опустошены. Мы окажем необходимую помщь семьям членов экипажа», - сказал вице-президент слубжы неотложной медицинской помощи в компании Survival Flight Inc. Энди Артурс.

Полиция не называет имена погибших членов экипажа. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование причин аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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