В США три человека погибли в крушении вертолета скорой помощи
В американском штате Огайо произошло крушение вертолета службы медицинской скорой помощи. В результате погибли три члена экипажа, которые находились на борту машины.
По данным телеканала ABC News, вертолет разбился примерно в 07:00 по местному времени (15:00 мск) неподалеку от города Зелески, который расположен примерно в 70 милях к юго-востоку от Коламбуса. Незадолго до катастрофы связь с пилотами оборвалась.
Экипж вылетел из больницы Маунт-Кармель в Гроув-Сити, штат Огайо, в больницу Хольцер-Мейгса в Померой. В 7:20 диспетчетчеры сообщили в высокогорный патруль Огайо (OSHP) что потеряли связь с одним вертолетом.
Специальная группа реагирования и авиационное подразделение патруля прочесали район последнего известного местоположения вертолета. Примерно в 10:16 солдаты OSHP обнаружили обломки медицинского вертолета Bell 407, передает WTAP.
«Мы явно опустошены. Мы окажем необходимую помщь семьям членов экипажа», - сказал вице-президент слубжы неотложной медицинской помощи в компании Survival Flight Inc. Энди Артурс.
Полиция не называет имена погибших членов экипажа. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование причин аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU