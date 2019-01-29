2019-01-30T00:00:55+03:00
Политика

Болтон пригрозил последствиями тем, кто причинит вред Гуайдо

Советник Трампа назвал незаконным расследование генпрокуратуры Венесуэлы в отношении самопровозглашенного оппозиционера
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В случае причинения вреда венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо , его обидчиков ждут серьезные последствия со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter.

"Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - написал он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что США предоставили лидеру венесуэльской оппозиции свободный доступ к части активов правительства республики и ее Центробанка, хранящимся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и ряда других американских финансовых учреждений.

Кроме того, Вашингтон призвал правительства других стран признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, как это ранее сделали Соединенные Штаты, Канада и ряд других государств, а также ввести санкции в отношении законно7го президента Венесмуэлы Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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