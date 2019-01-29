Болтон пригрозил последствиями тем, кто причинит вред Гуайдо
В случае причинения вреда венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо , его обидчиков ждут серьезные последствия со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter.
"Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - написал он.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что США предоставили лидеру венесуэльской оппозиции свободный доступ к части активов правительства республики и ее Центробанка, хранящимся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и ряда других американских финансовых учреждений.
Кроме того, Вашингтон призвал правительства других стран признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, как это ранее сделали Соединенные Штаты, Канада и ряд других государств, а также ввести санкции в отношении законно7го президента Венесмуэлы Николаса Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU