2019-01-30T00:06:20+03:00
Политика

Глава разведки США раскритиковал Россию и КНР за призыв сохранить мирным космос

Дэниел Коутс утверждает, что страны обладают противоспутниковым оружием
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор национальной разведки США Дэниел КоутсДиректор национальной разведки США Дэниел КоутсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Китай предлагают заключить международные соглашения о запрете милитаризации космоса, но при этом разрабатывают противоспутниковое оружие. Такое заявление сделал директор Национальной разведки США Дэниел Коутс во вступительном слове к состоявшимся во вторник слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

По его словам, инициатива РФ и КНР оставляет открытыми множесмтво вопросов, “связанных с противоспутниковым оружием, которое они разрабатывают и размещают”.

"Это позволяет им добиваться возможностей борьбы в космосе, но при этом придерживаться позиции, согласно которой космос должен быть свободен от оружия", - сказал Коутс.

Глава нацразведки утверждает, что Россия и Китай разрабатывают ракеты наземного базирования, которые позволяют сбивать находящиеся на низкой околоземной орбите спутники, проводят подготовку и укомплектовывают свои вооруженные силы в космосе, также они размещают новые противоспутниковые вооружения, "чтобы угрожать США и космическим службам их союзников", переает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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