Путин и Трамп на G20 в Буэнос-Айресе 15 общались наедине

СЕГОДНЯ 01:47 2019-01-30T01:47:39+03:00

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Во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в прошлом году президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогли пообщаться без лишних свидетелей. Лидеры двух стран разговаривали в течение 15 минут, пишет газета Financial Times.

Издание утверждает, что приватная беседа произошла в театре Колон под конец мероприятия, когда высокопоставленные гости начали разъезжаться. Кроме лидеров США и России при этой беседе присутствовала Меланья Трамп и личный переводчик Путина. Поэтому со стороны американского лидера не было никого, кто мог бы делать записи во время беседы.

И хоть документально подтвердить содержание разговора нельзя, FT сообщает, что президенты обсудили актуальные вопросы международной повестки, в том числе инцидент в Азовском море, ситуацию в Сирии, и обменялись мнениями о дате проведения их официальной двусторонней встречи.

Газета пишет, что в Госдепартаменте США и Белом отказались комментировать эту информацию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, двусторонний саммит глав России и США состоялся в июле прошлого года в Хельсинки. После этого члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, присутствовавший на переговорах президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU