Головин забил свой первый гол за "Монако"

СЕГОДНЯ 02:15 2019-01-30T02:15:45+03:00

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Свой первый гол за команду футбольного клуба "Монако" забил полузащитник сборной России Александр Головин. Мяч в ворота соперников он забросил на 24-й минуте в выездном матче 1/2 финала Кубка Франции против "Генгама"

До него на 18-й минуте счёт открыл Маркуш Лопеш. "Монако" вырвался вперед со счетом 2:0, несмотря на то, что остался на поле в меньшинстве - красную карточку получил Вильям Ванкер, игравший какое-то время за московское "Динамо".

Однако во втором тайме "Генгам" отыгрался. Основное время игры завершилось ничьей. Но после серии пенальти "Генгам" вырвал победу (5:4). Головин не пробивал пенальти, поскольку его заменили на 78 минуте, передает "Чемпионат".

По итогам встречи "Генгам" вышел в финал Кубка французской лиги, а "Монако" завершил выступление в турнире. Александр Головин перешел в эту команду из московского ЦСКА летом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU