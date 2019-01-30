Венесуэльская оппозиция пересмотрит военные контракты с Россией

СЕГОДНЯ 02:59 2019-01-30T03:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с Москвой в целом. С таким заявлением выступил назначенный оппозиционным парламентом спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо.

"Мы займем очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Брисеньо утверждает, что основу долгов Каракаса перед Москвой составляет "цена вооружений". Он заявил также, что передача бомбардировщиков "Сухой" якобы не была полностью прозрачной. Российские самолеты также не угодили оппозиционеру. Изх он назвал "не самыми лучшими" в технологическом плане, передает ТАСС.

"Мы столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу", - подчеркнул Брисеньо.

По его словам, Венесуэла должна переоценить список своих лучших друзей, в среди которых он выделил Россию и КНДР, и "вернуться к своим настоящим друзьям и признать борьбу за демократию во всем мире".

ИСТОЧНИК KP.RU