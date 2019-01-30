2019-01-30T04:25:15+03:00
Наука

Стало известно об обнаруженной трещине в разгонном блоке "Фрегат" на Куру

Специалисты НПО имени Лавочкина устраняют дефект на космодроме
Юлия ДИВЕЕВА
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В разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру устраняют трещинуВ разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру устраняют трещинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трещина обнаружена в разгонном блоке "Фрегат", который должен в конце февраля стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом стало известно из источника в ракетно-космической отрасли.

По его словам, микроотверстие было выявлено в одном из трубопроводов блока. Повреждение могло появиться вследствие длительной транспортировки аппарата к месту старта.

Сейчас специалисты НПО имени Лавочкина, где и был произведен "Фрегат", прямо на космодроме работают над устранением выявленного дефекта. До конца недели будут определить виды необходимых работ для его устранения, передает ТАСС.

В связи с повреждением и необходимостью ремонта, запуск могут перенести с 19 февраля на март. Разгонный блок должен в составе ракеты-носителя "Союз-СТ" вывести на околоземную орбиту спутники британской компании OneWeb для широкополосного доступа в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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