Эксперт описал последствия войны между Россией и Японией

СЕГОДНЯ 04:54 2019-01-30T06:16:20+03:00

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На Курильских островах появятся американские военные базы в случае, если между Россией и Японией начнется война. Такое мнение высказал доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.

По мнению эксперта, Токио не отказался от экспансионистских амбиций, и "план Великая Япония до Урала" не отменялся. В своей статье для "Военно-промышленного курьера" он пишет, что Страна восходящего солнца на Дальнем Востоке имеет превосходство по сравнению с Россией. При этом он напомнил, что по конституции Япония имеет право лишь на силы самообороны. Однако, по факту, у империи есть хорошо организованная и оснащенная армия, которая включает сухопутные войска, ВВС, ВМС и спецслужбы.

"Морские силы самообороны Японии, равные в условиях войны с ВМС США, не имеют по штату морской пехоты, однако обучить солдат высадке на берег и ведению боевых действий при наличии трех больших и двух малых десантных кораблей, восьми специальных катеров – дело нескольких дней", - отмечает Зайцев.

У России в дальневосточном регионе 25 подводных лодок, десять боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии же 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев, 18 подводных лодок. Кроме того в японцы обладают необходимым количеством катеров, танкеров, кораблей управления и так далее.

Используя это превосходство, Япония сможет нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. По мнению эксперта, Вашингтон при этом будет уговаривать Москву не применять ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU