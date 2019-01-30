Православная церковь Америки не признала новую церковь Украины

СЕГОДНЯ 05:44 2019-01-30T05:44:54+03:00

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Православное духовенство в Америке не признает так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом говорится в тексте письма, опубликованном на сайте американской церкви.

"Священный синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских церквей отказать в признании Православной церкви Украины; не вносить никаких изменений в диптихи", - сказано в письме.

Также в ПЦА отметили что скорбят из-за разрыва связей между Московской Церковью и Константинопольской Церковью, и огорчены созданием на Украине Константинопольским патриархатом "церковного органа, состоящего из двух раскольнических групп".

Как писал сайт kp.ru, сербский патриарх Ириней на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом сравнил происходящее с православной церковью на Украине с брошенной в дом бомбой.

Напомним, представители православных церквей отказались от посещения интронизации Епифания Думенко - главы так называемой "новой" церкви Украины, которая была сформирована путем объединения раскольнических движений.

ИСТОЧНИК KP.RU