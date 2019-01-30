В МИД прокомментировали сообщения о тайном предложении Северной Корее

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-30T09:17:44+03:00

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Российский посол в КНДР Александр Мацегора высказался о сообщениях в западных СМИ о тайном предложении Северной Корее. По его словам, РФ никогда не обращалась к КНДР с вопросом о строительстве атомной электростанции.

«Абсолютна понятна изначальная глупость такого предположения», - отметил Мацегора.

Западные СМИ сообщили о тайном предложении Москвы и Пхеньяна о строительстве на территории КНДР АЭС в обмен на отказ северокорейской стороны от ядерного оружия. Как отметил заместитель главы МИД Сергей Рябков, наша страна действует в Северной Корее исключительно в рамках требований Совбеза ООН. В США же видят в любом сотрудничестве России и КНДР опасность и усматривает несуществующую подоплеку.

Ранее сайт kp.ru писал, что «ядерная пятерка» обсуждает в Пекине проблемы контроля на ядерным оружием. Как отметил Рябков, который представляет РФ на этих встречах, между странами клуба есть множество проблем. Основная причина – кризис доверия между Россией и западными партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU