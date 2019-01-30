"Манчестер Сити" проиграл 1:2 в 24 туре чемпионата Англии "Ньюкаслу"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-30T09:23:35+03:00

Один из голов в ворота горожан забил экс-игрок питерского "Зенита" и казанского "Рубина" Рондон

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Во вторник, 30 января, в чемпионате Англии по футболу был сыгран матч 24 тура. "Ньюкасл" на своем поле принимал "Манчестер Сити" и добился волевой победы над одним из лидеров английской Премьер-Лиге.

Встреча, которая прошла в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На 1-й минуте встречи счет открыл форвард гостей Серхио Агуэро. А во втором тайме за 15 минут "Ньюкасл" смог переломить ход игры в свою пользу.

На 66-й минуте гол в ворота "МанСити" провел Соломон Рондон, а на 80-й Мэтт Ричи с пенальти принес "Ньюкаслу" победу со счетом 2:1. После этой игры хозяева встречи на 14 месте в турнирной таблице с 24 очками.

А вот у "горожан" - 56 баллов и 2 место в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием в 4 очка от лидирующего "Ливерпуля".

ИСТОЧНИК KP.RU