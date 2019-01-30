2019-01-30T11:11:47+03:00
Спорт

Появилось видео первого гола Александра Головина за "Монако"

Однако первый мяч полузащитника сборной России не помог команде[видео]
Дарья КРЫЛОВА
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Александр Головин.Александр Головин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Монако, не выигравшее в нынешнем сезоне Лиги 1 еще ни разу, почти переломило череду неудач, во многом благодаря Александру Головину, распечатавшему ворота соперника на 24-й минуте.

Монако играло в гостях у Генгама в полуфинале кубка Лиги, Александр Головин забил на 24-й минуте второй гол в ворота хозяев, автором же первого голау гостей является Маркуш Лопеш, забивший на 18-й минуте.

Однако, хозяевам удалось отыграться во втором тайме (на 46-й минуте забил Александр Менди, на 55-й Маркус Тюрам) и выйти сначала в овертайм, а потом и в серию послематчевых пенальти, где вице-чемпион Чемпионата Мира-2018 Даниэль Субашич не спас "Монако" от очередного поражения.

Матч против "Генгама" оказался 19-м в карьере Головина в "Монако", теперь в тренерском штабе ожидают, что «Головин заиграет как действительно умеет». Новый тренер Монако Леонарду Жардим отметил, что доволен игрой Александра Головина.

«…мне понравился настрой команды. Хочу и дальше видеть это в своих игроках. Я доволен ими и отношением к делу. Это главное» — сказал Жардим.

Головин покинул ЦСКА минувшим летом после чемпионата мира в России и перебрался в "Монако", матч против "Генгама" является для российского полузащитника 19-м в составе монегасков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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