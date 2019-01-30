2019-01-30T13:01:14+03:00
Общество

Песков заявил, что в Кремле знают о задержании сенатора Арашукова

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вопрос находится в компетенции следственных органов
Татьяна СЫКОВА
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В Кремле осведомлены о задержании сенатора. Фото: личная страница Арушукова в соцсетиВ Кремле осведомлены о задержании сенатора. Фото: личная страница Арушукова в соцсети
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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал громкое задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле знают об этом инциденте, этот вопрос находится в компетенции следственных органов.

«Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями», - отметил Песков.

Напомним, Арушукова задержали 30 января во время заседания в СФ. Этому предшествовало лишения сенатора статуса неприкосновенности, его коллеги дали согласие на задержание Арашукова в качестве обвиняемого по уголовным делам.

В Следственном комитете сообщили, что у них есть сведения о причастности самого молодого члена Совфеда к двум заказным преступлениям, совершенным в 2010 году в Карачаево-Черкесии. Это убийство заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова, а также убийство советника главы КЧР Фраля Шебзухова.

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- Почему Совфед принял такое решение?

- Это решение, мне кажется, понятно. Этим решение Совет Федерации показал, что неприкасаемых в нашем государстве нет. Депутатская неприкосновенность не освобождает от детального расследования тех или иных действий сенатора, которые допущены как во время нахождения в Совфеде, так и тогда, когда он был вне парламента. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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