2019-01-30T13:25:04+03:00
В мире

В Саудовской Аравии разом уволили более 100 чиновников-коррупционеров

«Чистки» прошли в Эр-Рияде и других городах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Саудовской Аравии продолжается реализация программы по борьбе с коррупциейВ Саудовской Аравии продолжается реализация программы по борьбе с коррупциейФото: REUTERS
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Власти Саудовской Аравии лишили должности сразу 126 чиновников, которые обвиняются в получении взяток. Как сообщили в министерстве по делам муниципалитетов страны, государственные служащие потеряли свою работу в подразделениях, расположенных в 15 городах королевства.

Отмечается, что «чистка» коснулась и Эр-Рияда, и небольших городов. Кроме того, чиновников-коррупционеров уволили и в экономическом центре страны Джидде.

Отметим, что массовая кампания по борьбе с коррупцией началась в Саудовской Аравии еще осенью 2017 года. Программу возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман, передает сайт «Свободная пресса».

За этот период в стране задержаны сотни политиков и бизнесменов, которые обвиняются и подозреваются в коррупции. Стоит отметить, что не избежали наказания и члены королевской семьи. В частности, был арестован крупный инвестор принц Альвалид бен Талаль.

Впрочем, многих задержанных вскоре отпустили. Однако взамен этого чиновники и предприниматели отдали в государственную казну часть своего состояния, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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