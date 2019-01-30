Следственный комитет опубликовал видео задержания сенатора Арушукова

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-30T14:17:21+03:00

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Следственный комитет обнародовал кадры задержания члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. 32-летнего сенатора задержали в здании Совфеда в Москве во время заседания, на котором его лишили статуса неприкосновенности и дали разрешение на его привлечение в качестве подозреваемого по уголовным делам.

Судя по кадрам, Арашуков не оказывал сопротивления. Операцию провели бойцы спецподразделения. Парламентария сопровождали представители Следственного комитета и ФСБ. На микроавтобусе Рауфа Арушукова доставили в управление СКР и сопроводили на допрос.

Напомним, сенатора задержали 30 января. Его обвиняют в организации убийства двух политических и общественных деятелей в Карачаево-Черкесии, совершенным в 2010 году. В этот же день в Санкт-Петербурге на рабочем месте был задержан его отец - советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арушуков. Вместе с сыном подозревается в создании и участии в ОПГ и хищению природного газа ПАО «Газпром».

Рауфа Арашукова доставили в СК.В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО Газпром , совершении двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.

В следственном комитет заявили, что Арушукова-старшего подозревают в хищении топлива на сумму более тридцати миллиардов рублей. Мошенническая схема, по версии следствия, действовала несколько лет.

Рауф и Рауль Арашуковы. Фото: личная страница сенатора в соцсетях

В рамках декриминализации КЧР проводят масштабный комплекс следственных действий в двух столицах, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

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В среду в зал Совета Федерации вошли люди в масках. Перед этим с трибуны выступил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщивший сенаторам о снятии с Рауфа Арашукова сенаторской неприкосновенности и предъявлении ему обвинения по нескольким статьям УК. После этого Арашуков был задержан (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU