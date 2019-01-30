2019-01-30T14:23:11+03:00
Политика

Лавров: в России ждут реакции Европы на новую ядерную боеголовку США

По словам министра, ЕС вольно и невольно поддерживала и подыгрывала односторонним действиям Америки в новом витке гонки вооружения
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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На пресс-конференции в среду, 30 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет следить, как Европа отреагирует на запуск производства новой ядерной боеголовки в Соединённых Штатах, который глава МИД России назвал новым виток гонки вооружений.

«Я имею в виду и односторонний выход США из договора ПРО, начало развертывания глобальной противоракетной обороны США, в том числе на европейском континенте, разрушение Соединенными Штатами ДРСМД, которое произошло при фактической поддержке всего Североатлантического альянса», - сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала США возобновить диалог по вопросу одностороннего выхода Вашингтона из договора ПРО. Он добавил, что предложение остается в силе.

«Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность. Мы, в свою очередь, напоминаем, что неоднократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог по стратегической стабильности во всех без исключения ее компонентах. Это предложение остается на столе переговоров, которые пока, к сожалению, не начались», - отметил министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирака Мухаммадом Али аль-Хакимом.

Ранее kp.ru сообщал, что в Национальном управлении ядерной безопасности США при министерстве энергетики объявили о запуске производства первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2, которая была создана для «сдерживания России» на основе своей предшественницы W76-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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