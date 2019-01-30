Школьникам предложили рассказывать о пионерах-героях

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-30T14:35:01+03:00

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В Российских школах могут ввести уроки, на которых будут рассказывать о «пионерах-героях». Изменить образовательные стандарты предложили в Молодежном парламенте при Госдуме.

Председатель Мария Воропаева направила министру просвещения Ольге Васильевой обращение, в котором предложила внести в историко-культурный стандарт по истории России понятие «пионер-герой».

Внесение данного понятия в стандарт будет обязывать учебные заведения изучать данные темы, термины и понятия на уроках.

Сейчас в историко-культурном стандарте в разделах, посвящённых СССР в годы Великой Отечественной войны, отсутствует понятие «пионер-герой». Это привело к тому, что дети почти не знают о подвигах, которые совершали пионеры, их самоотверженности и храбрости. Старшее поколение, которое застало пионеров, еще знает историю, а вот среди молодежи в курсе событий прошлых лет только 5-7 процентов опрошенных.

В Молодежном парламенте убеждены, что изменение в школьной программе поможет подрастающему поколению изучать историю страны на более глубоком, эмоциональном уровне.

«Это знания, которые необходимы для формирования идентичности и патриотизма, популяризации невыдуманных героев среди молодёжи... Просим вас рассмотреть возможность включения в соответствующий раздел историко-культурного стандарта понятия «пионер-герой», — цитирует RT обращение в министерство.

Воропаева обратила внимание, что знания о пионерах-героях помогут в формировании идентичности и патриотизма, пишет ФАН.

Идея возродить пионеров поднималась в 2015 году. Правда, называться теперь они будут по-другому - это будет детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Указ о воссоздании пионерии уже подписал Владимир Путин. А учредителем организации станет Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Сайт kp.ru полистал у«Памятка школьника и пионера», которой уже почти век (1929 года издания!). В брошюрке, которую выдавали советским мальчикам и девочкам, немало занятных и иногда удивительных по нашим меркам правил. Почитать книжицу из недавнего прошлого оказалось очень занятно.

ИСТОЧНИК KP.RU