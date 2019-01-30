2019-01-30T14:46:56+03:00
Здоровье

Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшие недели

Очаги будут фиксировать по всей стране
Татьяна СЫКОВА
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Вероника Скворцова предупредила о вспышке ОРВИ.Вероника Скворцова предупредила о вспышке ОРВИ.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ближайшие недели во многих регионах РФ будут фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом предупредила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В ближайшие недели будет рост заболеваемости гриппом по всей стране», - отметила глава Минздрава.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на минувшей неделе выросла активнось циркуляции вирусов гриппа, более того, расширилась георгафия распространения заболеваемости. Больше всего среди пациентов детей в возрасте от 3 до 14 лет. В семи городах превышен эпидпорог. В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа типа А.

В ведомстве отметили, что в рамках подготовки в предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ привили более 70 миллионов россиян, это почти полоивна от общей численности жителей страны. Прививка, как известно, не защищает от заразы на сто процентов, однако поможет избежать тяжелых форм и печальных последствий для организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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