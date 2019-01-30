Лавров: западные спонсоры публично поощряют отказ оппозиции Венесуэлы от диалога

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-30T15:04:42+03:00

Министр иностранных дел призвал противников официальных властей в Боливарианской Республики действовать самостоятельно, опираясь на интересы венесуэльского народа

Изменить размер текста: A A

Отказ оппозиции Венесуэлы от диалога с правительством страны поощряют западные спонсоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду, 30 января, после переговоров с главой МИД Ирака Мухаммадом Али аль-Хакимом.

«Пока все инициативы наталкиваются на категорическое нежелание, отказ лидеров оппозиции от какого-либо диалога. Мы видим, как их публично к такой деструктивной позиции поощряют западные спонсоры», - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия обращается к оппозиции Венесуэлы с просьбой действовать самостоятельно и обращать внимание первым делом на потребности народа страны.

«Призываем оппозицию проявить конструктивный подход, отказаться от ультиматумов и действовать самостоятельно, опираясь прежде всего на интересы венесуэльского народа", - сказал он.

Министр сообщил, что Москва готова помочь в налаживании диалога между властями Венесуэлы и оппозицией. Он сказал, что на сегодняшний день Россия обсуждает этот вопрос с Китаем, странами Европы и Латинской Америки.

«Мы искренне хотим помочь создать условия для завязывания диалога между правительством и оппозицией. Говорим об этом с нашими венесуэльскими партнерами, Китаем, странами латиноамериканского региона и Европы», - заявил глава МИД.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что в происходящих волнениях в Венесуэле официальный Каракас винит Соединенные Штаты, которые открыто поддерживают оппозиционеров в их стремлении сместить власть. Недавно Госдеп США даже разрешил «временному правителю» пользоваться активами Венесуэлы, которые хранятся на территории США.

ИСТОЧНИК KP.RU