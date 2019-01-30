2019-01-30T15:05:29+03:00
Общество

Полиция передала Русскому музею похищенную и найденную картину Куинджи

«Ай-Петри. Крым» вернется в Госфонд в Санкт-Петербург
Татьяна СЫКОВА
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Картина не пострадала и возвращена сотрудникам Русского музея.Картина не пострадала и возвращена сотрудникам Русского музея.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В среду, 30 января, правоохранительные органы, как и обещали, вернули украденную и возвращенную картину Куинджи законным владельцам. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ. «Ай-Петри. Крым» принадлежит Государственному Русскому музею и постоянно хранится в его фонде в Санкт-Петербурге. Питерские специалисты уже находятся в Москве, они осмотрели произведение и искусства и сейчас решают вопрос о его транспортировке «домой».

В Минкульте распорядились усилить меры безопасность в Третьяковской галерее, откуда было похищено полотно. Но, несмотря на это и тот факт, что эта и другие картины застрахованы на все время проведения экспозиции, руководство Русского музея решило больше не выставлять работу Куинджи в рамках выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Напомним, происшествие подогрело ажиотаж вокруг выставки и у стен Третьяковки собралась длиннющая очередь посетителей. 32-летнего Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины, суд арестовал на два месяца. Его обвиняют в хищении предметов, представляющих особую ценность.

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По словам посетителей, возле пустого места не было даже смотрителя, а загораживать пространство при помощи стульев и подручных средств стали намного позже (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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