2019-01-30T15:30:02+03:00
Политика

Песков отреагировал на слова Порошенко о "холодном мире" с Россией

В Кремле напомнили, что это на Украине идет гражданская война, а Москва с Киевом не враждует
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия и Украина не находятся в состоянии ведения войны против друг друга, однако назвать отношения между странами позитивными тоже нельзя. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на слова президента незалежной Петра Порошенко, который заявил о необходимости поддержания "холодного мира" с Москвой.

Представитель Кремля напомнил, что сама Украина в настоящий момент охвачена гражданской войной, спровоцированной рядом политических событий. При этом провокации, ведущие к нагнетанию ситуации, все еще продолжаются.

"Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил [событиях на Украине]", - цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в России, конечно, хотели бы, чтобы отношения между Москвой и Киевом наладились и освободились от "уродливых проявлений".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее высказывание Порошенко о "холодном мире" прокомментировали также в Госдуме. Депутат Леонид Калашников заявил, что не верит стремлениям президента Украины к налаживанию отношений с нашей страной, поскольку все такие обещания даются в условиях приближении избирательной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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